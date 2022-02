Anneli Ammase hea ajakirjanduse preemia saab Urmas Lauri

Urmas Lauri on töötanud Eesti Rahvusringhäälingu korrespondendina Läänemaal ja Hiiumaal, teinud Hiiumaa lehte Hiiu Nädal, kuid enamuse aja oma ajakirjanikukarjäärist toimetanud koduses Lääne Elus.

«Hea ajakirjanik on nagu orkester – kui vaja, siis ka pildistab või filmib. Ja mis kõige tähtsam – kõik kolleegid kasutavad Urmasest rääkides määratlust tore inimene. See on Anneli Ammase hea ajakirjanduse preemia laureaadi puhul üks põhilisi eeldusi,» ütles üks preemia asutajaid, ajakirjanik Kärt Anvelt.

Anvelti sõnul kaunistavad Urmas Lauri tööd hea sõnaseadmisega lood lihtsatest inimestest, kuid laiem avalikkus jaoks võiks teda tunda ajakirjanikuna, kelle terav taip pani viis aastat tagasi ametist tagasi astuma toonase riigihalduse ministri Mihhail Korbi, kui too seadis Läänemaal kohtumisel valijatega kahtluse alla Eesti kuulumise NATO-sse.

«Teades, et Urmas Lauri oli Anneli Ammase hea sõber, kellega aastaid Lääne Elu koos tehti ja veeti, olen ma kindel, et Annelit ennast väga rõõmustaks praegune sügav kummardus Urmase tehtud ajakirjanduslikule tööle,» ütles Anvelt.

Urmas Lauri on kahel korral pidanud ka Lääne Elu peatoimetaja rasket ametit. Maakonnalehe praegune juht Kaire Reiljan ütleb, et Urmas on natuke nagu kass, kes kõnnib omapäi.

«Urmast ei pea sundima toimetusest välja minema, vaid ta on selle põlvkonna ajakirjanik, kes ei jää telefoni otsa rippuma, vaid läheb hea meelega kohale ja räägib inimesetega silmast silma. Talle meeldib mööda maakonda ringi käia ning uusi paiku ja inimesi avastada, nendega rääkida ja neid pildistada.»

«Kõikvõimalike ametlike ürituste asemel meeldib talle käia pigem külamajades, väikeettevõtjate ja selliste inimeste juures, kes midagi ebatavalist või erakordset teevad.» Reiljani sõnul on Lauril hea huumorisoon, mis ei avaldu ainult kirjatükkides, vaid aitab toimetuses mõnikord nii mõndagi pingelisest olukorrast üle.

AHAA preemia soov on väärtustada head kohalikku ajakirjandust, mis leegitseva tulena mitte ainult ei kõrveta, vaid soojendab. AHAA preemia kuulutatakse välja täna koos teiste, Anneli Ammase abikaasa Andres Ammase Fondi tänavuste laureaatidega. Preemia rahaline väärtus on 600 eurot pluss hinnaline meene, milleks tänavu on maavillane vest ja labakud Anu Raua keskusest Heimtalis.

AAHA preemia asutati 2019. aastal lahkunud ajakirjanik Anneli Ammase mälestuseks, kes tänavu tähistanuks oma kuuekümnendat juubelisünnipäeva. Anneli oli Eesti esimene erakapitalil põhineva maakonnalehe Lääne Elu üks asutajaid. Tema maakonnalehest alanud ja suurtes väljaannetes jätkunud ajakirjanikutöö näitas, et hea ajakirjandus põhineb inimlikel väärtustel, oskusel pealinnast kaugemale näha, Eestimaa armastamisel, kustumatul janul teadmisi täiendada, sõna valdamisel, oma lugude ainese tundmisel ja oma lugude kangelastest hoolimisel. Ta on võitnud ka uuriva ajakirjanduse Bonnieri preemia.