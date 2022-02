Kallis sinine

Vahel on väidetud, et vanad kreeklased ei tundnud sinist värvi, et neil ei olnud selleks eraldi sõna (just nagu ajalooliselt kasutati Hiinas sõna qīng (青) sõltuvalt kontekstist nii siniste kui ka roheliste toonide kohta). Väite kinnituseks on sepistatud legendki, justkui ümbritsenuks kreeklasi sina kõikjal – nii merel kui ka taevas –, mistõttu sinine oli nii kõikehõlmav, et ehk see ei tundunudki neile eraldi värvina. Olgu tolle legendi tõelevastavusega kuidas on, kuid suures sinises kümmeldes mööduv elu võib tunduda luksusena põhjamaal, kus läbi halli pilvevati filtreeruv valgus võib küll olla külmalt sinakas, kuid seda ehedat ja eredat taevasinist tuleb vähemasti talvel tõusta imetlema lennukiga. Ja kummatigi on sinine põhjalas peaaegu kõikide lipul: Islandi, Šotimaa, Fääri saarte, Norra, Rootsi, Soome ja Venemaagi omal. Eesti lipu sinine (Pantone’i värvitabeli järgi 285 C) on veidi tumedam kui idanaabril ja samas heledam kui näiteks Soomel või Rootsil.