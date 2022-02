Maris Lauri: loodan, et Putin kukutatakse kiiresti

Lauri kirjutas, et öösel sai rublast lepaleht. «Ei, mitte SWIFTi pärast, vaid vene keskpangale rakendatud piirangu pärast. See on tegelikult hullem, kui nõukogude ajal, kuna Venemaa ei saa enam ka valuutat teenida.»

Ta selgitas, et SWIFT võtab ära ekspordi ja impordi võimaluse ehk Venemaa ei saa müüa ega osta midagi välismaalt. «Kas saab teiste, nt Hiina kaudu? Sellega on see lugu, mida juba varasemate pankade sanktsioonidega, et sanktsioonide rikkumise eest saab karistada ka neid ehk Hiina, India jt riikide panku ja ettevõtteid. Nad pannakse USA, UK, EL poolt listi, kellega tehingute tegemine on keelatud.»

«Putinit see kõik muidugi ei morjenda. Kuid eks Venemaal on ka mõtlevaid inimesi (kes küll on valdavalt vait) ja kõik need sanktsioonid hakkavad üpris kiiresti näpistama tavalist inimest.»

Lauri sõnas, et kuigi Venemaal on keelatud sõja tegelikkuse kajastamine, mille hulka käib nii sõjakaotuste eitamine kui ka tunnistamine, et sõditakse kogu Ukrainaga, hakkab tegelikkus peagi ka inimesteni jõudma.

«Tuhanded hukkunud, seda Ukrainas, osutub tavainimesele raskest seeditavaks. Nende pojad, vennad ja sõbrad hukkuvad, kuid sellest ei jää ametlikku jälge, pole hauda ega midagi. See on väga-väga valus.»

«Ühel hetkel saavad venelased aru, et nad on võrreldavad 40ndate sakslastega. See saab sellele ühiskonnale olema väga raske hetk. Kas ka valgustav, ei tea, kuid tuleb loota.»