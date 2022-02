David Vseviov viisapiirangutest: ma ei takistaks nende saabumist, kes mõtlevad nagu meie

«Ma mõtlen, palju Poolas, Leedus, Lätis ja Eestis on leidnud varjupaiga inimesi Valgevenest ja Venemaalt, sest nad on sunnitud sealt põgenema, mitte tulnud siia otsima paremat elu. Jah, poliitilises mõttes paremat elu, vabaduse mõttes paremat elu, aga mitte materiaalses mõttes. Panna nende ees piir kinni, on väga küsitav,» ütles Vseviov Kuku raadiole antud intervjuus.

Vseviov peab oluliseks personaalset lähenemist. «Ma ei annaks sellele näitlejale viisat, kes taob praegu trummi ja teatab, et Putin on ingel, kes on toonud meile taevast Ukraina riigi. Inimestele, kes mõtleb nii nagu meie ja nagu mõtleb läänemaailm – mina nende saabumist küll ei takistaks,» sõnas Vseviov.

Putini retoorikast

Venemaa president Vladimir Putin viitas nädala alguses peetud kõnes palju ajaloolistele sündmustele. «Kui olevik ei anna sulle õigustust, siis hakatakse seda otsima minevikust. See on märk, et tegemist on sahkerdamisega, kuriteoga,» märkis Vseviov. «Siin on küsimus, millal ajalugu on teadus, millal ta paraku on ideoloogia. Putini esituses oli see puhas ideoloogia, siin ei ole ajalooteadusega mitte mingisugust pistmist,» lausus ta.

Vseviovi sõnul võib Putini kõnes olnud ajalooloengu põhjal öelda, et tegemist oli patoloogilise Ukraina vihkamisega. «Midagi analoogilist oli Stalinil Poolaga ja kui vaadata Putini sõnavõttu,» märkis ta.

Vseviov tõdes, et teda üllatas Venemaa siseriikliku propaganda robustsus. «Nõukogude ajal püüti jätta õiguslik mulje, et mingisugune asi ongi nii – kasvõi Balti riikide okupeerimine –, siis nüüd on aru saadud, et need kes usuvad, usuvad kõike,» ütles Vseviov ja lisas, et enam pole vaja midagi põhjendada ega seletada, sest uskujaid on jätkuvalt.