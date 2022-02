Jaani: Eesti kaalub viisade väljastamise kaotamist Venemaa kodanikele

Siseminister tõi oma sõnavõtus esile, et Eesti on juba loonud Ukraina kodanikele ajutise võimaluse olla Eestis edasi ka pärast viibimisaluse lõppemist. Samuti tegi Eesti hiljuti otsuse, et lisaks biomeetrilise passi omanikele saavad riiki viisavabalt siseneda ka tavalise reisidokumendiga Ukraina kodanikud. «Seega ei vaja nad siinviibimiseks rahvusvahelist kaitset, sest selleks on muud seaduslikud alused. Üheks eesmärgiks Urkaina kodanike vastuvõtmisel on toetada siin nende iseseisvat hakkamasaamist,» märkis siseminister Jaani. Viisateemal jätkates ütles Jaani, et Eesti tervitab Läti, Leedu ja Tšehhi otsust peatada viisade väljastamise Venemaa kodanikele ning et oleme lähipäevil ka seda võimalust kaalumas.