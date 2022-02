NATO ekspert Merle Maigre: Putin on hull, kuid NATO on Balti suunal olnud tõhus

Kui me räägime Eesti vaatepunktist, siis on NATO olnud väga tõhus. Kohe kui algas sõda, alustas NATO Balti riikide osas artikkel 4 konsultatsioone ja võttis NATO kaitseplaanide rakendamise konsensuslikult vastu. See annab NATO Euroopa vägede ülemjuhatajale (SACEUR) volituse algatada täiendavaid ettevalmistusi kaitseplaanide raames, mis tähendab, et tekib võimalus liigutada 40 000 inimese suurune NATO reageerimisvägi (NATO response Force) suuremasse valmisolekusse ning vajadusel liigutada nad ida-euroopa territooriumile. Samuti on võimalik uute volituste raames 48 tunnilise kõrge valmisolekuga üksust (Very High Readiness JointTask Force (VJTF), mida juhib Prantsusmaa, liigutada meie piirkonda.