ÜRO kõneisik: pelgalt mõte tuumasõjast on kujuteldamatu

«Pelgalt mõte tuumakonfliktist on lihtsalt kujuteldamatu,» ütles Stephane Dujarric AFP-le, kui temalt küsiti ÜRO peasekretäri António Guterrese reageeringut Putini sammule osana Ukraina kriisist.

Putin ütles kohtumisel, et NATO juhtriigid on lubanud endale agressiivseid väljaütlemisi Venemaa aadressil.

Moskval on maailma suuruselt teine tuumarelvade arsenal ning tohutu kogus ballistilisi rakette, mis moodustab riigi heidutusjõudude niiöelda selgroo.

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) teatas pühapäeval, et kutsub järgmisel nädalal kokku oma nõukogu erakorralise koosoleku, et arutada hetkeolukorda Ukrainas.

Peadirektor Rafael Grossi on aktiivselt kontaktis kõigi seotud osapooltega, et tagada Ukraina tuumarajatiste ja -materjalide ohutus.

Ukrainal on neli aktiivset tuumaelektrijaama, aga ka hoidlad tuumajäätmete hoiustamiseks, neist üks Tšornobõlis, kus 1986. aastal leidis aset ajaloo karmim tuumakatastroof ning mis neljapäeval langes Vene vägede kontrolli alla.

Ukraina võimude kohaselt on piirkonnas seejärel kerkinud radiatsioonitase, ent IAEA kohaselt on see jätkuvalt madal ega kujuta endast ohtu.