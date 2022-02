Koda tegi ettepaneku muuta annetused Ukrainale tulumaksuvabaks

Ka täna on annetused teatud mahus juriidilistele isikutele maksuvabad, kuid arvestades sõjaolukorda oleks koja hinnangul põhjendatud sihtotstarbeliste annetuste puhul piirangutest loobuda.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas, et olukorras, kus Ukrainas käib reaalne sõjategevus ning Eesti ettevõtjad ja eelnevalt nimetatud ühingud tahavad Ukrainat toetada, ei peaks Eesti riik tulumaksuga maksustama Ukraina toetamiseks tehtud kingitusi ja annetusi sõltumata nende suurusest.

«Seetõttu tegime ettepaneku lisada tulumaksuseadusesse erisus, et ettevõtjatel on lubatud tulumaksuvabalt teha tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud ühingule piiramatus ulatuses kingitusi ja annetusi Ukraina toetamiseks,» sõnast ta ning lisas, et tegemist võiks olla ajutise lahendusega ning vastav erisus võiks kehtida tähtajaliselt.

Koja hinnangul ei ole mõistlik seaduses täpsemalt lahti kirjutada, kus ja mis viisil tuleb ühingul saadud kingitust või annetust kasutada. Oluline on see, et ühingud kasutaksid saadud kingitust või annetust mistahes viisil Ukraina toetamiseks ning ettevõtja tegi kingituse või annetuse just Ukraina toetamise eesmärgil. Vajadusel saab maksuhaldur hiljem küsida selgitusi või ülevaadet toetuse kasutamisest ka eraldi.

Koja hinnangul eksisteerib minimaalne risk, et ettevõtjad või kingitusi ja annetusi saanud ühingud hakkaksid uut erisust pahatahtlikult ära kasutama ja selle arvelt vähendama tulumaksukohustust. Suurem osa ettevõtjatest on seadusekuulekad ning nad soovivad omakasupüüdmatult Ukrainat aidata. Lisaks avaldaks sellise maksupettuse väljatulek väga negatiivset mõju ettevõtja mainele.