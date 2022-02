Elisa annetab Ukraina sõjapõgenikele 2000 kõnekaarti

«Ukrainas toimuv on meie kõigi mõtteis. On võimatu ette kujutada inimeste tundeid ja emotsioone, kes on pidanud jätma oma koduriigi ja lähedased, kuid loodame, et võimalus endiselt oma pere, sõprade ja tuttavatega kontakti hoida aitab ränkrasket olukorda veidigi talutavamaks muuta,» ütles Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu. Kõnekaardid anti Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi meeskonnale üle eile õhtul.