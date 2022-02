Eesti vanim erajaam Kuku Raadio saab 30-aastaseks

Kogu päevast valmib «Kuku 30» telesaade, mis on eetris Kanal 2-s 3. märtsil kell 22.

Päevaga Linnahallis alustab Kuku ülekannetesarja, mis viib kuulajad aasta lõpuks kokku 30 erinevasse paika. Madis Kimmeli sõnul on just see parim kingitus kuulajatele. «Järgmise 10 kuu jooksul sõidame Eesti risti-rästi läbi ning tuleme eetrisse nii nendest kohtadest, kus liigub palju inimesi, kui ka sealt, kuhu inimesed reeglina ei satu,» lisas ta.