Yana Toom: meie protestidel toimuv ei ole Venemaa omadega võrreldav

«Mina olen see naiivne inimene, kes viimase hetkeni uskus, et annab läbi rääkida. Kõik me eksime. Mina paraku eksisin. Täielik hukkamõist, siin ei ole midagi rääkida.»

Ta selgitas, et sellegipoolest on oluline selgelt vahet teha rahval ja võimul. «Isegi need, kes võib-olla toetasid Putinit nädal aega tagasi, täna seda ei pruugi enam teha,» rääkis Toom.

Toomi sõnul tuleb omalt poolt avaldada toetust neile, kes julgevad täna Venemaal tänavatele protestima minna, sest sealsed meeleavaldused on tema hinnangul midagi muud kui Euroopas harjunud ollakse.

«Meil võivad olla teatud ebameeldivused, aga need pole võrreldavad sellega, mis juhtub Venemaal. Nad kaotavad töö, võib-olla isegi vabadused, sest praegu seal kriminaliseeritakse seda, kui sa räägid Ukraina «operatsioonist» kui sõjast või agressioonist. Seal on päriselt karmid ajad ja Euroopa Liit ja Eesti peavad toetama neid inimesi. Kasvõi moraalselt.»

Suur toetus Ukrainale oli Toomi sõnul oodatav. Küll aga üllatasid teda positiivselt Venemaale kehtestatud sanktsioonid. «Ja te teate minu suhtumist sanktsioonidesse. Siin pole mingit saladust, ma olen seitse aastat vastu hääletanud. Ja ma väidan, et sanktsioonid, mida me tegime varem, tegelikult ei töötanud. See, mida lepiti kokku praegu, on hoopis mõjusam. See SWIFT, reservide külmutamine, oligarhide vara kallale minek. Need olid asjad, mida ei oodatud ja siit tegelikult võiks saada ka mingi tulemuse. Aga kas saame, seda me ei tea.»

Ka Toom nentis, et inimestel saab olema väga raske, sest lihtsat Venemaa inimest sanktsioonidest säästa ei ole võimalik. «Mõtlen tegelikult õudusega selle peale, et kui me tõesti keelame kõik viisad venelastele, kui me jätkame selles rütmis, siis mis saab tervishoiust? Mis saab neist, kellel on vaja ravi välismaal? Sellised humanitaarsed asjad valmistavad tegelikult muret,» rääkis Toom.

«Oleksin väga ettevaatlik ka meie Eestis elavate venelastega. Toon ühe näite, hiljuti Igor Kopõtin, ajaloolane, andis ühe intervjuu - väga rumala intervjuu, vabandage hinnangu pärast - kus ta ütles, et tuleks tühistada Vene kodanike elamisload ELis.»