Eestisse jõudsid esimesed Ukraina sõjapõgenikud

Neist suur osa tuli Eestisse oma lähedaste või tuttavate juurde ja need, kellel majutus puudub, on koostöös Tallinna linnaga esimesteks öödeks erinevatesse majutusasutusse.

«Nii nagu kord aidati Eesti inimesi, on nüüd meie kord pakkuda tuge sõja eest põgenevatele ukrainlastele,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. «Riik on pannud seljad kokku kohalike omavalitsuste ja kodanikuühiskonnaga ning teeme kõik, mis meie võimuses, et aidata.»

Siseminister Kristian Jaani sõnul on politsei- ja piirivalveamet viimase kahe ööpäeva jooksul Eesti-Läti piiri lähedal suhelnud ja nõu andnud ligi 270 Ukraina kodanikule, kes on Eestisse sisenenud. «Nende hulgas on nii neid, kes on juba Eestis elavad ukrainlased, Eestit läbivad ukrainlased ja ka sõjapõgenikud, kes soovivad ajutiselt siia jääda,» märkis Jaani.

Putini sõja eest kiiruga põgenenud inimesed tahaksid üle kõige olla kodus, mitte võõrsil sõjapaos.

Sotsiaalkindlustusamet tagab Ukrainast Eestisse saabunutele ööpäevaringse psühhosotsiaalse toe osutamise. Esimeste saabujate majutuse eest tasub vältimatu sotsiaalabi osutajana Tallinna linn.

«Putini sõja eest kiiruga põgenenud inimesed tahaksid üle kõige olla kodus, mitte võõrsil sõjapaos. Seepärast on oluline, et annaksime nüüd neile rahu ja aega olukorraga kohanemiseks. Samal ajal saab igaüks meist aidata, olgu selleks annetus, majutuse pakkumine, vabatahtlik töö või valeinfo leviku takistamine,» lisas Riisalo.

Ukraina piirilt Eestisse jõudsid sõja eest põgenenud inimesed Eesti Pagulasabi ja eraettevõtete koostöös korraldatud bussireisidega.

Eesti Pagulasabi kommunikatsioonijuht Madle Timm kinnitas, et lähipäevadel väljub piirile veel busse. «Eesti Pagulasabi annab endast parima, et info bussidest jõuaks kõigini, keda ootavad siin kas lähedased, töökaaslased või tuttavad,» lisas Timm.