Eesti aitab Ukraina lastel haridusteed jätkata

Kohtumisel Shkarletiga selgitasid lisaks Kersnale Läti minister Anita Muižniece ja Leedu minister Jurgita Šiugždinienė, mida nende riigid saavad teha, et toetada Ukraina haridus- ja teadussüsteemi. Ministrid rääkisid, kuidas nad saavad toetada Ukraina peresid, kes on sunnitud oma kodud ajutiselt maha jätma, et nad saaksid oma haridusteed jätkata.

Balti riikide haridusministrid kinnitasid ühiselt, et jätkatakse Ukraina igakülgset toetamist. «Oleme Eestis valmis pakkuma võimalusi koolitee jätkamiseks nii alus- kui ka üldhariduses, aga ka kõrghariduses,» ütles Kersna.

Kersna kinnitas, et hariduskoostöö Eesti ja Ukraina vahel on ühtne ja jätkuvalt tugev. «Eesti jätkab Ukrainaga pikaajalist hariduskoostööd arengukoostöö formaadis. Lisaks jätkatakse ka koostööprojekte. Hetkel suurim käimasolev projekt, millega jätkame, on kutsehariduse reformi valdkonnas koos Saksamaa, Soome ja Poolaga «EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine». Samuti aitame Välisministeeriumi arengukoostöö programmiga Ukrainas uuendada kõrgharidussüsteemi, edendada keskkonnaharidust ning viia Ukraina koolidesse nüüdisaegset õpikäsitust,» rääkis minister.

Minister lisas, et Eesti otsib Ukraina toetamiseks täiendavaid võimalusi nii e-teenuste kui ka digihariduse valdkonnas.

Kersna rõhutas Ukraina haridus- ja teadusminister Shkarletile, et Eesti mõistab igakülgselt hukka rünnakud iseseisvale ja demokraatlikule Ukraina riigile. «Me toetame Ukraina Euroopa-püüdlusi – oleme seda alati teinud ning teeme seda ka edasi, seistes ühtse Ukraina kõrval,» kinnitas minister Kersna.