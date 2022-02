Lume abikaasa Dara, kes on pärit Lvivist, polnud isegi pärast Venemaa kallaletungi algust tema sünnimaale kindel, kas peaks kodunt lahkuma. Kuigi tema mees oli sõitnud just selleks Ukrainasse, et sõja puhkedes – ajakirjandus rääkis sellest ohust ju nädalaid – ta sealt minema toimetada.