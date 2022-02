Viltrop sõnas, et praegu on nad hõivatud lugematute telefonikõnedega ja seetõttu palutakse teha abipakkumised veebilehe www.pagulasabi.ee/paku-abi kaudu. «Meil on 20 vabatahtlikku, kes tegelevad kõigi abipakkumiste läbitöötamisega ja vajadusel küsivad lisaandmeid. Just nii saame kõige paremini ukrainlased ja neile pakutava abi omavahel kokku viia.»