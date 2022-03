Coopi ühistud ja Coop Pank toetavad Ukraina abivajajaid miljoni euroga

Eesti Punase Risti sõnul läheb toetus Ukraina Punase Risti võrgustikule, kellel on kohapeal elanike abistamiseks 4000 vabatahtlikku. Ukraina elanike vajadus on piirkonniti erinev: puudust tuntakse puhtast veest, toidust, hügieenitarvetest, riietest ja muust. Samuti luuakse annetuste toel sõjapõgenike laagreid üle Ukraina.

Coop on mõtetes Ukraina inimestega ja soovib anda omapoolse panuse, et vajalik abi jõuaks kiiresti kõigi hädasolijateni. Lisaks annetusele peatas Coop eelmisel nädalal koostöö Venemaa ja Valgevene tootjatega, lõpetati koostöö Venemaa telekanalitega ning kauplustes ja e-poes saavad peagi spetsiaalselt märgistatud Ukraina tooted. Coop Pank võimaldab Ukraina pankadesse teha tasuta makseid ning Ukraina residentidel avada teenustasuta pangakontot.

Coopi 19 piirkondlikku ühistut moodustavad Eesti suurima toidu- ja esmatarbekaupade keti. Coopi käive 2021. aastal oli 752 miljonit eurot, millega kasvatati turuliidripositsioon 24,7 protsendini. Coop Pank on suuruselt viies Eestis tegutsev universaalpank, millel on 117 600 igapäevapanganduse klienti ja 28 000 aktsionäri. Panga strateegilised omanikud on Coopi piirkondlikud ühistud.