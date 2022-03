Lipuvabrik töötab täisvõimsusel ning on valmistanud kümneid tuhandeid Ukraina rinnalinte ja lippe

Ukraina lippe valmistatakse tellimuste saabumise järjekorras. Esinduses kohapeal on lippe müügis piiratud hulk. Jooksvalt valmistatakse Ukraina lippudest rinnalinte, erinevas suuruses käsilippe, maja- või mastilipu kinnitusega standardsuuruses lippe, autolippe, laualipukomplekte marmoralusel jne.

Kõige enam ostetakse rinnalinte. Tellijad on nii eraisikud kui ka ettevõtted, riigiasutused, koolid, lasteaiad, kultuuriasutused jne. Järgmisel kohal on tellimustes käsilipud, küsitakse ka autolippe. Aga suur huvi on ka mastilippude järele, inimesed ja ettevõtted heiskavad need, et väljendada toetust Ukraina inimestele.

«Hetkel on selline olukord, et täidame tellimusi suuresti usalduse peale. Oluline on, et jõuaksime kirjadele vastatud ja tellimused töösse, lipud inimesteni toimetatud. Arved on suuresti tegemata – küll nendega jõuame tegeleda hiljem, kui rahulikum on,» ütleb Karina Tõeleid, lipuvabriku tegevjuht.

Tema sõnul pole Ukraina lippude koguse kohta hetkel täpset ülevaadetki, sest tööhulk on lihtsalt nii suur, kuid rinnalintide kogus ulatub nüüd juba kindlasti kümne tuhande ligi (võibolla on see hulk isegi suurem), käsilippe on valmistatud mitmed tuhanded kindlasti.