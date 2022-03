Õhuruumi keelu järelmid: Venemaa emamaalt saab Kaliningradi lennata nüüd Soome lahe kohal

«Keelatud ei ole lendamine üle neutraalvete, kus osutatakse ka lennujuhtimisteenust. Näiteks on võimalik lennata Soome lahel ja üle Läänemere, et jõuda Kaliningradi, ja need lennud ka toimuvad, lennujuhtimise teenust osutavad vastavalt kas Soome või Eesti, olenevalt, kust täpselt lennatakse,» lausus ta ning nentis, et õiguslikult oleks keeruline seda keelata.