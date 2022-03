Elroni juht hoiatas töötajaid Vene agressiooni toetamise eest

Betlem märkis töötajatele saadetud kirjas, et igaühe kohus on mitte leppida naaberriigi sellise käitumisega.

Elroni juht lisas, et teadmatus ei vabasta vastutusest. «Igaüks võib olla kursis uudistega, mis olukorda adekvaatselt kajastavad. Kes usub Venemaa võimude lausvalet ja propagandat, on oma teadmatuses ise süüdi,» teatas ta.

Elroni pressiesindaja Katrin Kulderknup selgitas venekeelsele Postimehele , et ettevõtte juhtkonnaga on viimastel päevadel ühendust võtnud mitu murelikku klienti ja ettevõtte töötajat, kes viitasid paari Elroni töötaja sotsiaalmeedia postitustele, mida tõlgendati kui toetust Venemaa agressioonile Ukrainas.

«Inimesed ütlesid, et tunnevad end ebakindlalt ja küsisid, kas me peaksime riigiettevõttena sellise käitumisega leppima,» selgitas Kulderknup.

Ta lisas, et Elronil on oma töötajatele sõnum: «Meie ühine kohustus on teha kõik endast oleneva, et sõda võimalikult kiiresti peatada ja agressori rünnak peatada. Miski ei õigusta sõjakuritegude toetamist ega inimsusevastaseid kuritegusid toime pandava režiimi sallimist.»