Tallinna volikogu koguneb Venemaa agressiooni hukka mõistma

Esimene päevakorrapunkt on Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kristen Michali esitatud eelnõu «Linnavolikogu avaldus Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu». Päris esitatud kujul ei pruugi avaldus volikogu istungile jõuda, sest nagu volikogu kantseleist Postimehele öeldi, kogunevad fraktsioonide esimehed enne istungit koosolekule ning arutavad avalduse teksti omavahel läbi.

Teine päevakorrapunkt on samuti Michali esitatud volikogu otsuse eelnõu, millega antakse linnavalitsusele terve rida ülesandeid. Muuhulgas nähakse seal sidemete Tallinna sõpruslinnade Kiievi ja Odessa toetamine. Samas tehakse linnavalitsusele ülesandeks üles öelda Tallinna ja Moskva koostöökokkulepe.

«Tallinna linnavolikogu avaldusega mõistame selgelt hukka Venemaa Föderatsiooni poolt Ukraina vastu suunatud sõjalise tegevuse. Peame oluliseks üksmeelselt avaldada toetust Ukraina riigile ja soovime, et avaldusega liituksid kõik Tallinna linnavolikogu fraktsioonid ja toetaksid eelnõud, mis näitab volikogu poolset solidaarsust ja üksmeelset arusaamist kriitilisest julgeoleku olukorrast. Avaldame kindlat üksmeelset toetust Ukraina rahvale, selle suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Ukrainal on suveräänse riigina igasugune õigus iseseisvalt otsustada enda julgeolekupoliitika ja tuleviku üle,» selgitas Michal avalduse eelnõu seletuskirjas.

Postimees avaldab linnavolikogu avalduse eelnõu sellisel kujul, nagu see praegu volikogu päevakorras on.

Linnavolikogu avaldus Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu

Mõistame karmilt hukka Venemaa Föderatsiooni poolt Ukraina vastu suunatud agressiooni, vägede viimise Ukrainasse ja okupeeritud piirkondade ebaseadusliku tunnustamise. Venemaa Föderatsiooni poolt käivitatud ulatuslik sõjategevus Ukrainas on kuritegu rahu vastu ning vastuolus inimõiguste, rahvusvaheliste kokkulepete ja ÜRO hartaga. Toetame nüüd ja tulevikus Ukraina rahva õigust ise oma vabal tahtel määrata enda tulevik.

Peame oluliseks Ukraina inimeste toetamist igasuguse võimaliku abiga, et leevendada agressiooni tagajärgi. Oluline on pakkuda humanitaarset abi Ukraina elanikele, kes on puudutatud sõjategevusest. Tallinna linnavolikogu kutsub üles kõiki omavalitsusi ja organisatsioone pakkuma kõikvõimalikku abi Ukraina rahvale, sh ka peavarju ja meditsiinilist abi.