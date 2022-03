Ukraina siiski ei saa läänest hävitajaid

Eilne sõjapäev tõi kaasa Vene vägede uued raketi- ja pommilöögid Ukraina linnadele. Eelkõige kannatasid Harkiv, Kiiev, Tšernihiv ja lõunas Aasovi mere ääres asuv Mariupol. Kohad, mis on Venemaa põhiliste rünnakusuundade all.

Maismaal on võitlus olnud samas üsna staatiline ja Vene vägede kiirest edasiliikumisest pole asja saanud. Esimese suurema linnana, mille Vene väed on suutnud hõivata, saab kolmapäevastel andmetel ilmselt rääkida Dnepri-äärsest Hersonist. Kuigi 300 000 elanikuga Hersoni lähedale jõudsid invasiooniväed juba sõja esimesel päeval, avaldati eile esimesed videokaadrid, mis kinnitasid, et Vene väed on Hersoni kesklinnas. Iseasi, kas saab veel rääkida kogu Hersoni ja selle ümbruse kontrollimisest