Saaremaal kolm inimest surnuks sõitnud mees jäi lõplikult süüdi liikluskuriteos, mitte mõrvas

Samas ringkonnakohus tühistas 28. septembril maakohtu otsuse, tunnistades Reinarti süüdi hoopis liikluskuriteos, mis seisnes selles, et ta rikkus tahtlikult liiklusnõudeid, aga põhjustas kolme inimese surma ettevaatamatusest. Kohus mõistis talle kümne aasta ja kaheksa kuu pikkuse vanglakaristuse.

Süüdistatav ei pruukinud kannatanute autot märgata

Riigikohtu kriminaalkolleegium nõustus ringkonnakohtu järeldusega, et tegemist oli liikluskuriteoga, kuid muutis otsuse põhjendusi.

Kolleegium nentis, et nii süüdistuse kui ka maakohtu otsuse põhjal jääb ebaselgeks, millal tekkis Reinartil prokuratuuri ja maakohtu arvates tahtlus panna toime mõrv ja millised teod sooritas ta pärast sellise tahtluse tekkimist.

Süüdistusest võib välja lugeda, et Reinartil tekkis mõrvatahtlus juba maanteele sõitmisega. Samas riigikohtu istungil leidis prokurör, et süüdistataval tekkis tahtlus alles hetkel, kui ta sisenes maanteel vastassuunavööndis kurvi, mille lõpus hakkas parasjagu vasakpööret sooritama Volvo.

Samuti ei põhjendanud riiklik süüdistaja, mis eristas just süüdistatava viimast ohtlikku manöövrit kõigist eelnevatest. Prokurör väitel seisnes erinevus selles, et süüdistatav nägi kurvis vastassuunavööndis liikudes Volvot, aga maakohus seda oma otsuses ei tuvastanud ja prokurör seda järeldust ringkonnakohtus ka ei vaidlustanud.

Nimelt tegi maakohus kindlaks, et vahetult enne kokkupõrget liikus Reinarti juhitud Audi ees sõiduauto Saab ning sellest autost möödasõidu järel toimuski otsasõit vasakpöördel olnud Volvole. Saabist eespool liikuvat Volvot süüdistatav maakohtu hinnangul ei märganud või eeldas, et Saabi ees pole rohkem autosid.

See järeldus on riigikohtu arvates ka loogiline, sest Saabist möödumisel oli Reinarti auto kaugus Volvost umbes 50–100 meetrit, mille läbimiseks kulus kiirusel 179 km/h ligikaudu üks-kaks sekundit. Seetõttu ei pruukinud Reinart Volvot kuni kokkupõrke hetkeni märgata ega saanud endale teadvustada ka otsasõidu võimalust.

Lisaks on praegusel juhul oluline arvestada sellega, et süüdistatav asetas vahetult ohtu ka iseenda. Riigikohus nõustus ringkonnakohtuga, et pole tõendatud, nagu oleks Reinart tahtnud põhjustada oma surma. Muu hulgas oli süüdistatava turvavöö sõidu ajal kinni ja ta tegi kokkupõrkele eelnenud teekonnal edukalt möödasõite teistest autodest.