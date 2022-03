Eesti kehtestas Ukraina põgenike abistamiseks Läti piiril ajutise kontrolli

Siseminister Kristian Jaani ütles, et ajutise kontrollpunkti taastamisega algab sõja eest pagevate ukrainlaste abistamine juba piiril.

«Kontroll võib kaasa tuua väikese ajakulu ja selle eest palume juba ette vabandust, kuid meie eesmärk ei ole mitte mingil juhul näidata lugupidamatust Ukraina kodanike vastu. Vastupidi, tänu sellele saame saabujatest parema ülevaate ja pakkuda neile juba piiril vajalikku teavet ning suunata neid esmaste teenuste juurde. Oleme viimastel nädalatel palju selle heaks teinud, et meile saabuvad ukrainlased tunneksid end siin teretulnult ja turvaliselt,» rääkis Jaani.

Siseminister lisas, et valitsuse määrus käib ühtviisi nii Ukraina kodanike kui ka nende pereliikmete kohta. «Siin on oluline rõhutada, et pereliikmeteks loeme seadusest tulenevalt abikaasasid ning ülenejaid ja alanejaid sugulasi – vanemaid ja lapsi – olenemata nende kodakondsusest,» ütles ta.

Jaani sõnul soovitatakse sõjapõgenikele piiripunktis ka detailsema info saamiseks pöördumist vastavatud Tallinna vastuvõtukeskusesse. „Sealt on võimalik saada eri teenuseid, abi ja infot, mida põgenikuna Eestisse jõudnud inimene vajab,“ täpsustas minister.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher märkis, et viimase nelja päeva jooksul on politseinikud Lõuna-Eestis sisepiiri läheduses suhelnud enam kui tuhande ukrainlasega. Nende hulgas oli nii riiki läbivaid ukrainlasi, siinseid elanikke kui ka Eestisse sõja eest tulevaid ukrainlasi.

«Piirikontrolli ajutine taastamine aitab meil paremini turvalisust tagada. Samuti saame talletada siia saabuvate ukrainlaste kontaktid, et saaksime neid ka hiljem nõustada, ning jagada neile juhtnööre ja soovitusi. Meie ülesanne on teha kõik endast olenev, et sõjakoleduste eest põgenevaid inimesi aidata,» rääkis Vaher.