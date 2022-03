Õismäe tiik, purskkaev ja park saavad uue näo

«2020. aastal korrastasime tiigiäärse kõnnitee ning sellel aastal jätkame suuremahuliste rekonstrueerimistöödega, et muuta tiigi piirkonda veelgi atraktiivsemaks ja kaunimaks. Ehitustööde käigus puhastatakse Õismäe tiik mudast ja seda süvendatakse, laiendatakse tiigi siseringi äärset kõnniteed ja korrastatakse kaldakindlustus. Lisaks rõõmustab tiigi ääres jalutajaid peagi ka uus programmeeritava iluvalgustuse ja veerežiimiga purskkaev. Kõik see parandab Väike-Õismäe linnaruumi kvaliteeti ja tõstab piirkonna turvalisust,» rääkis abilinnapea Vladimir Svet.

Õismäe tiigi ja selle ümbruse rekonstrueerimistööde projekti koostas K-Projekt AS. Ehitustöid teeb OÜ RTS Infraehitus ning tööde lepinguline maksumus on 1 727 000 eurot. Ehitustööde valmimise tähtaeg on juuli 2022.