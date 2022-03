Balti riikide ja Ühendkuningriigi välisministrid kohtusid Vilniuses

«Ühendkuningriik on juba 2017. aastast olnud Eestis Tapal asuva NATO lahingugrupi raamriik ning osalenud korduvalt Balti õhuturbemissioonil Ämaris. See koostöö on olnud mõlemale riigile väga oluline ja Eesti on Ühendkuningriigile selle olulise panuse eest väga tänulik,» ütles välisminister Liimets.