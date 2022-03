Yana Toom: Vene saatkonna mure on täiesti põhjendamatu

Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom reageeris sotsiaalmeedias saatkonna üleskutsele, selgitades, et mõistab diplomaatide muret, kuid kinnitas samas, et see on täiesti põhjendamatu. «Saatkonnal on täiesti õigus, kui soovitab pöörduda kaitse saamiseks kohalikesse õiguskaitseorganitesse – nii oli alati ja ükski sõda seda ei muuda. Mis puudutab venemaalaste äraviimist, siis selleks pole vajadust.»