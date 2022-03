Meil kõigil võiks olla oma ukrainlased

«Nad on uhked inimesed ja abi naljalt ei palu, pigem ütlevad, et lähevad ise poodi ja ostavad, mis vaja,» rääkis Tiia, kes pidas siiski vajalikuks sekkuda ja abi pakkuda. Praegu elavad ukrainlased hostelis, kus mehed juba varem peavarju said, perede lisandudes läks seal aga kitsaks ja nii hakatigi hosteli omaniku kaasabil sobivamat elupaika otsima.

Ametlik info ja tegelik elu ei kattu

Tiia sattus sellesse seltskonda algul tõlgina, kuna ta räägib vabalt vene keelt, peagi aga selgus, et abi on vaja anda ka muul moel.

Naine mõistis üsna ruttu, et ametlik informatsioon ja tegelik elu ei pruugi kattuda. Ka tema oli arvukatest intervjuudest aru saanud, et kõik soovivad abistada ja sõjapõgenike vastuvõtmisega on asjad korras, aga jäi ise abistades hätta. «Juba esmaspäeval teatasime pagulaste vastuvõtu koordinaatoritele, et meil on siin inimesed, kelle Eestisse saabumine oleks vaja registreerida, ka on ­vaja neile selgitada, millised õigused neil siin on. Lubati küll kohale tulla, aga keegi ei tulnud. Samuti helistasin riigi infotelefonile 1247, et uurida, kust inimesed saaksid igapäevaeluks vajalikke asju. Paluti pöörduda Punase Risti poole Eha tänaval, saatsin siis kolmapäeval mõne pereema sinna, aga kohapeal selgus, et ei jagata midagi,» rääkis Tiia, lisades, et vestles riigi infotelefonile helistades kolme inimesega ja kõik andsid talle samasugust infot.

Punase Risti kommunikatsioonijuhi Liis Ehrmingeri ­sõnul nemad tõesti Eestis sõjapõgenikele asjade jagamisega ei tegele. «Meie korjame praegu asju vaid Ukrainasse saatmiseks ega saa hakata neid Eestis laiali jagama. Kui vajadus sellise abi järele on ka siin, võiks mõni kodanikeühendus võtta asja enda peale, kohalikud omavalitsused aga koordineerijaks hakata.»

Ehrmingeri hinnangul tuleks kokku koguda info, kui palju on meil abivajajaid ja mida nad vajavad. Ta lausus, et Puna­ne Rist abi­organisatsioonina on valmis toetama, sest ka mitu ettevõtet on pöördunud abistamissooviga just nende poole. «Kõige lihtsam on jagada sellist abi vastuvõtupunktides, mis saavad olema ­kohalike omavalitsuste hoole all, kuna seal teatakse täpselt, milliseid asju sõja­põgenikud vajavad.»

Tallinn valmistub Ukraina sõjapõgenikke vastu võtma Niine tänava endistes Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse ruumides. FOTO: Mihkel Maripuu

Keerulisem on nendega, kes on tulnud Eestisse sugulaste või tuttavate juurde, aga ka neil soovitab Ehrminger kindlasti kohalikule võimule oma siinviibimisest märku anda. Just kohalik omavalitsus korraldab eluks vajaliku, hoolitseb arstiabi ja muu sellise eest. «Kui meie viiksime lihtsalt ühe pakikese hügieenitarbeid, siis see ei aita kedagi. ­Kogu süsteem tuleb üles ehitada nii, et kohalik omavalitsus teaks, kui palju on neile sõjapõgenikke saabunud. Paljud inimesed tahavad praegu annetada, aga selle võrgustiku, kuidas annetatud asjad põgenikeni jõuavad, peaksid looma omavalitsused.»