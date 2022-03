Valitsus otsustas annetada 271 000 doosi Pfizeri vaktsiini

Eestis on praegu tervishoiuteenuste osutajate juures arvestuslikult 161 000 doosi ja terviseameti laos 363 000 doosi Covid-19 vastast vaktsiini. Sel aastal on tarnijatelt oodata veel ligi 1,8 miljoni doosi saabumist.

«Täna on meil kindlus, et sel aastal tarnitakse meile veel 1,8 miljonit doosi vaktsiini, mis tähendab, et vaktsineerida saab endiselt iga eestimaalane ning meil on võimalik aidata ka madalama vaktsineerimisega riikidel pandeemiast võitu saada,» selgitas Kiik.