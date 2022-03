Venemaa sissetung on ajendanud Eestit mõtlema enda turvalisusele ning kõik erakonnad on nõus, et meie kaitsekulutusi tuleks tõsta veel, lisaks jaanuaris juba välja käidud rahapaketile. Selleks, et Eesti riigikaitse kümne aasta plaanile suurem hoog sisse lükata, on laenu valmis kohe võtma kõik peale Reformierakonna.