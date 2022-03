Liimets: liitlased jätkavad Ukraina toetamist

«NATO ei ole sõja osaline, kuid oleme liitlaste ja Euroopa Liiduga astunud olulisi samme, et teha Venemaale Ukrainas sõjapidamine igas mõttes võimalikult kulukaks. Samuti oleme ühel meelel, et meie jätkuv ja senisest veelgi suurem rahaline, sõjaline ja humanitaarne tugi Ukrainale on ainuke võimalus Venemaa agressiooni lõpetamiseks ja kannatavate inimeste aitamiseks. Eesti on samuti Ukrainat igati toetanud ning kavatseme selle abiga kõigiti jätkata,» selgitas välisminister Liimets.