Isamaa juhid võtavad õõnestajad ette

Kõige selgemalt on kriitikat väljendatud Parempoolsete sõpradele igal nädalal saadetavas infokirjas Logi, millega ka Postimees tutvuda sai. Sealt võib lugeda näiteks Parempoolsete väidet, et «Isamaa juhtidelt on võim viinud mõistuse, toimub erakonna volikogu tasalülitamine, eestseisus on muudetud kummitempliks, piirkonnad on soiku jäetud ja erakonna juhtpoliitikutel on huvide konflikt». Samuti seda, et Parempoolsed võrdlevad Isamaa volikogu kommunistliku partei pleenumiga, «kus juhtkonna ettepanekuid teatud erakonna liikmete poolt kirglike sõnavõttudega toetatakse, vahel järgneb ka tormiline aplaus», ja et «suure osa Isamaa juhtkonna tagurlikkus ei ole enam kellelegi uudiseks».