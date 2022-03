Ukraina tuumaenergiaettevõtte Energoatom teatel sai Zaporižžja tuumajaama juures öistes lahingutes surma kolm ja haavata kaks Ukraina sõjaväelast, üks haavatu on kriitilises seisundis. Tuumajaama töötajate seas kannatanuid pole.

Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (IAEA) peadirektor Rafael Mariano Grossi ütles pärast öist põlengut, et on valmis sõitma Tšornobõlisse ning vahendama kõnelusi Ukraina ja Venemaa vahel. Tema eesmärk on leppida kokku põhimõtetes, mille järgi tagada konflikti ajal tuumarajatiste ohutus.