Keskerakonna volikogu tühistas lepingu Ühtse Venemaaga

Keskerakond on varem korduvalt kinnitanud, et 2004. aastal sõlmitud koostööprotokoll Ühtse Venemaaga on raugenud ega toimi. Samas pole erakond selle tühistamiseks varem samme astunud. Koostööprotokollile kirjutasid 2004. aastal Keskerakonna poolt alla Ain Seppik ja Mailis Reps.