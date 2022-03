Keskpäevatund: lääs hindas üle oligarhide mõju Putinile

Priit Hõbemägi ütles saadet sisse juhatades, et iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja ning need, kes oma vabaduse eest ei võitle, ei väärigi seda. Ta lisas, et just selline võitlus toimub Ukrainas, kogu maailma silmade all ning kuigi sõda on kestnud juba üle nädala, pole Venemaa erilist edu saavutanud.

Maailma reaktsioon Ukraina sõjale on Hõbemägi hinnangul olnud väga raevukas. «Venemaa majandus, mis pole suutnud toota oma jõududega mitte ühtegi korralikku autot ega mobiiltelefoni ja ka hävituslennukitel on pooled jupid Prantsusmaalt, on sattunud enneolematu surve alla.»

Ainar Ruussaar juhtis tähelepanu asjaolule, et suur osa Venemaa lennukompaniidest on just äsja vahetanud välja oma lennukipargi ja liisinud lennukid ühelt Iirimaa firmalt, kes soovib need nüüd tagasi võtta. Hõbemägi täpsustas seepeale, et tegelikult omal ajal just survestati Venemaa lennufirmasid võtma kõiki lennukeid ühest kohast ja nimetatud ettevõttelt ning keegi sai sellest tehingust kasu. «Kui siselennud ei toimi, eks siis tuleb ka Venemaa ametnikel hakata oma kodumaal rongidega ringi sõitma ja ühest kohast teise jõudmine võib võtta nädalaid.»

Heldur Meeritsa arvates annavad Venemaale kehtestatud sanktsioonid tagasilöögi ka ülejäänud maailmale, aga see elatakse üle.

Ainar Ruussaar esitas küsimuse, millal võiks tekkida Venemaal see kriitiline mass inimesi, kes sunniksid riigil oma poliitikat muutma. Ta rääkis, et kuigi ametlikel andmetel pooldavad venelased sõda Ukrainas, siis ei saa neid küsitlusi tõsiselt võtta, sest sõltumatuid arvamusuuringuid Venemaal enam ei tehta.

Hõbemägi tõi piirangutest rääkides välja ka asjaolu, et suur osa neist on suunatud Putini lähikondsete ehk oligarhide vastu, aga kõik analüüsid näitavad, et oligarhid ei pääse enam Putinile ligi ja ei saa teda kuidagi mõjutada. «Putin on ennast isoleerinud nii füüsiliselt kui vaimselt. Jääb mulje, et sõda ongi see, mida Venemaa president on kogu aeg tahtnud.»