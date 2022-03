Siseminister: Eestis ei kiusata diplomaate ega venelasi, tegemist on Putini režiimi valedega

Siseminister Kristian Jaani tuletab meelde, et Ukrainas toimuv on Putini sõda, mitte vene rahva oma. Eestis elab mitmest rahvustest inimesi, kellele kõigile on Putin oma sõjaga kannatusi põhjustanud. «Me oleme kõik Eesti ühiskond – oleme siin koos eestlaste, venelaste, ukrainlaste ja paljude teiste rahvustega. Kõik need mitme rahvuse esindajad, kes Eestis elavad, on meie inimesed. Meil on praegusel ajal väga vaja üksteist hoida, mõista ja üksteisega rahumeelselt koos seista vastu Putini sõjale. Putini režiimi valeinfoga tahetakse meid lõhestada ja vähendada meie kõigi turvatunnet. Vähendada meie jõudu kogu maailma rahvaste hulgas, kes on Putini sõja vastu,» seisab ministri vastuses.