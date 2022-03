Pagulasabi bussid toovad Eestisse 270 Ukraina sõjapõgenikku päevas

Pagulasabi teatel on Eesti inimesed olnud väga abivalmid ning pühapäevahommikuse seisuga on MTÜ andmebaasi kogunenud 1878 elukohapakkumist ja 536 töökohapakkumist. Töökohti vahendab edaspidi aga töötukassa.

Pagulasabi peakontor ja nõustamiskeskus Tallinnas Liivalaia tänavas on teenindanud keskmiselt 20 leibkonda päevas. Nende hulgas on juba Eestisse saabunud põgenikud, aga ka neid vastu võtvad lähedased. Esmased on olnud majutus- ja töökohtade küsimused. Keskmiselt seni ühe päeva jooksul abivajajatele leitud 3–5 konkreetset majutus- või töökohta.