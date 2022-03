Keskerakond tühistas lepingu Ühtse Venemaaga

Laupäeval teatas Keskerakond, et erakonna volikogu kinnitas üksmeelselt, et koostööprotokoll Kremli võimuparteiga Ühtne Venemaa on raugenud. Otsuse poolt oli 103 volinikku, erapooletuid ja vastuhääletajaid ei olnud.