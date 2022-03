Homme on Tallinna kohal lennukeeluala

Piirangualaga seoses on välja antud NOTAM teade:

(A0498/22 NOTAMN

Q) EETT/QRTCA/IV/BO /AW/000/095/5925N02450E021

A) EETN B) 2203080400 C) 2203081900

E) TEMPORARY RESTRICTED AREA EER730 ESTABLISHED WITHIN 20NM RADIUS

CENTERED ON EETN ARP.

ALL VFR FLIGHTS, IFR TRAINING FLIGHTS AND UNMANNED AIRCRAFT ARE

FORBIDDEN TO FLY IN THE AREA EXC MIL, SAR, HOSP, ESTONIAN POLICE AND

BORDER GUARD BOARD AND ESTONIAN INTERNAL SECURITY SERVICE FLIGHTS.

F) SFC G) FL095)