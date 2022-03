Kallas: paratamatult seisavad meil rasked ajad alles ees

«Kreml esitab erinevaid ähvardusi, sealhulgas ähvardab tuumarelva kasutamisega. Kõik sellised sammud on tehtud Lääne avalikkuse hirmutamiseks,» tuletas Kallas meelde ja lisas, et Venemaa president Vladimir Putin teab täpselt, mis on need hirmud ning oskab nendele nuppudele vajutada.

Ehkki Putin tahab õõnestada toetust Ukraina rahvale, kinnitas Kallas, et Eesti ei murdu ega paindu ja toetab oma sõpru Dnepri kallastel.

«Putin on diktaator, kelle jõul on piirid. Meie ja liitlaste otsustavad sammud Putini režiimi isoleerimiseks mõjuvad Kremlile šokeerivalt ja laastavalt,» kirjutas peaminister sotsiaalmeedias. Tema sõnul on demokraatlike riikide senised sanktsioonid Venemaale ajaloolise mastaabiga. Kallas lisas, et peale riiklike sanktsioonide on oma meelsust massiliselt näidanud ka ettevõtted ja organisatsioonid üle maailma.

Küll aga mõjutab see kõik ka Eesti inimeste elu ja majandust. «Me peame olema valmis pikaks vastasseisuks ja paratamatult seisavad ka meil rasked ajad alles ees. Aga see on hind, mida peame võitluses vabaduse ja demokraatia eest maksma,» märkis peaminister.

Kreml veel jätkab ja sellega kaasnev Venemaa propaganda ületab peaministri hinnangul igasugused mõistuse ja reaalsuse piirid. «Pean oluliseks rõhutada, et see on Putini, mitte Venemaa rahva sõda Ukraina vastu. Putini režiim paneb kannatama ka Venemaa inimesed, kelle õigus sõja vastu sõna võtta ja võime igapäevaeluga toime tulla on tõsiselt halvatud,» selgitas ta.

Kallase sõnul tuleb meeles hoida, et käimasolev on ühe inimese sõda teise rahva vastu ning Putini tegevusel ei tohi lasta põhjustada pingeid Eestis elavate inimeste vahel. «Vene keelt kõnelevad Eestis paljud ning neil pole mingit seost Putini režiimi ega tema sõjaga,» märkis ta.

Peaminister tõdes, et on loomulik, et toimuv puudutab Eesti inimeste turvatunnet.

Kohal on rohkem liitlasi kui kunagi varem

«Ka Eestis küsitakse, kas võime end turvaliselt tunda. Kinnitan teile – Eestile ei ole praegu sõjalist ohtu. Oleme Euroopa Liidu ja NATO liige ning meie taga seisab kümneid kordi suurem kaitsemasin, kui Putinil sõjaks võtta,» sõnas ta.

Kallas loetles, et Eestit kaitseb koos kaitseväega maailma tugevaima sõjalise alliansi relvajõud kaasaegseima relvastuse ja tipptehnoloogiaga, samas on tugevdatud Eesti kaitsevõimet ning liitlasi on siin rohkem kui kunagi varem.

«Tapal viibib rekordiline hulk Suurbritannia kaitseväelasi ning lisaks neile viibivad siin korraga ka Prantsuse ja Taani kaitseväelased. Meie õhuruumi kaitsevad äsja Ämarisse saabunud USA kõige võimsamad hävituslennukid ning Belgia õhuväe F-16 hävitajad,» kirjutas Kallas ühismeedias.

«Oleme oluliselt suurendanud kaitsekulutusi - järgmisel aastal ajaloolise 2,44 protsendini Eesti SKP-st. Selle eest varume ka laskemoona ning tugevdame kaitset nii maal, merel kui ka õhus,» lisas Kallas.