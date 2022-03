Õigusbüroo hoiatab autoomanikke Julianus Inkasso alusetute nõuete eest

HUGO.legal peajurist Erki Pisuke toonitas pressiteates, et sellised nõuded aeguvad reeglina kolme aastaga ja aegunud ning alusetuid nõudeid tasuda ei tule.

Inkassofirmad vastavad õigusbüroo sõnul aegumise kohta tavaliselt lakooniliselt, et aegumistähtaeg on 10 aastat. Kuigi teoreetiliselt on selline asi võimalik, siis HUGO.legali juristide senise praktika kohaselt ei ole inkassofirmadel olnud õigust aegumistähtaega nii pikaks pidada.

Ühisteenuse nõuete puhul viitab Julianus Inkasso ka sellele, et Ühisteenused AS-il polnud parkijate kontaktandmeid ning alles pärast 2019. aastal jõustunud Tallinna ringkonnakohtu otsust väljastab maanteeamet eraparklatele sõiduki omaniku või vastutava kasutaja andmeid. Tänaseks on üle kolme aasta möödas ka selle kohtulahendi jõustumisest, ehk igal juhul on mõistlik aeg nõude esitamiseks ületatud.

Õigusbüroo juhib tähelepanu, et nõude aegumine katkeb, kui võlgnik tunnistab nõuet – olgu siis kirjalikult või tegudes, näiteks sõlmides maksegraafiku nõude tasumiseks.

Inkassofirmad väidavad HUGO.legali sõnul alusetult, et nõude aegumist kohaldab vaid kohus. Tegelikult on nõue aegunud lihtsalt seetõttu, et aegumistähtaeg on täis saanud ning pärast aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest – selleks piisab aegumise vastuväite esitamisest ning kohtusse pöörduma ei pea.