Küsitlus: 67 protsenti vastanutest hetkel sõjalist ohtu Eestile ei usu

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi viidud küsitlusest selgub, et täisealistest elanikest arvab 24 protsenti, et Eestit ähvardab praegu otsene sõjaline oht. 67 protsenti vastanutest aga leiab, et sõjalist ohtu praegu Eestile ei ole.