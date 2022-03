Eestisse jõudnud sõjapõgenike seas on ligi 2000 last

«Aidata soovivaid Eesti inimesi ja ettevõtteid on väga palju ning vajadus abi järele muutub iga päev ja isegi tundidega. Kiire abistamise lihtsustamiseks anname nüüd igal päeval välja eelmise päeva kokkuvõtte ning info selle kohta, milline abi on täna kõige hädavajalikum,» sõnas Pagulasabi kommunikatsioonijuht Madle Timm.

Esmaspäeva hommikuse seisuga on Eesti Pagulasabi andmebaasis üles antud 1965 majutuspakkumist. Ajutisse elukohta on Pagulasabi kaudu jõudnud juba ligi 50 leibkonda. Lähipäevil saavad inimesed majutusvõimaluste kohta ka lisainfot kohalike omavalitsuste kaudu.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) andmetel on 27. veebruarist kuni 6. märtsini Eestisse saabunud 6803 Ukraina kodanikku ja nende pereliiget, kellest transiidil on olnud 1196 inimest. Saabujate hulgas on olnud vähemalt 1889 last.