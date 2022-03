Karis: Ukraina sõjapõgenike muredega peab tegelema otsekohe

Riigipea tänas Tallinna linna kiirete lahenduste otsimise eest sõjapõgenike majutamisel, varustamisel ja toetamisel. President Karis jagas ka linnapea Kõlvarti seisukohta, et abi koordineerimisel on vaja riigi ja kohalike omavalitsuste tõhusamat koostööd.

Riigipea sõnas, et ukrainakeelse õppe korraldamisel saab kasutada nüüdisaegseid digilahendusi ja distantsõppe võimalusi ning nõnda kaasata Ukraina kogukonda üle ilma. «Eesti saab pakkuda juurde keeleõpet, lähtudes kohaliku kogukonna soovist, et põgenikud peaksid saama omandada eesti keelt,» lisas Karis.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) andmetel on 27. veebruarist kuni 6. märtsini Eestisse saabunud 6803 Ukraina kodanikku ja nende pereliiget, kellest transiidil on olnud 1196 inimest. Saabujate hulgas on olnud vähemalt 1889 last.