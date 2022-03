Esimene suurem toiduabi jõudis Eestist Ukrainasse

«Ukraina on jõudnud olukorda, kus napib kõige esmast ja olulisemat – toitu. Otsustasime toidutootjatega, et paneme jõud kokku ja korraldame abiveose ühiselt, pea kõik meie liikmed osalesid ja saatsid oma tooteid. Esimese abisaadetise sõidutas oma rekaga üle piiri ukrainlane Vitali, laadis kauba Lvivis maha ja läks edasi sõtta oma maad kaitsma,» ütles toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.

Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn märkis, et tal on hea meel, et toiduliit neile koostööks võimaluse pakkus. «Ukraina Toidupank sõltub hetkel peaaegu täielikult välisabist, kuna toidu tootmine on Ukrainas vähenenud. Alustasime tänasest täiendavalt ka ise annetuste kogumist kolmes annetuspunktis Tallinnas, Tartus ja Pärnus, et saaksime koguda toitu Ukrainasse saatmiseks ja et oleks võimalik aidata Eestisse saabunud sõjapõgenikke.»