Paet Venemaa ebasõbralike riikide nimekirjast: tegu on lihtsalt totrusega

Paet selgitas, et kui Venemaa mõni aeg tagasi sellise nimekirja koostamise ideega lagedale tuli, siis lisasid nad, et selles nimekirjas olevate riikide saatkonnad Venemaal ei tohi palgata kohalikke elanikke. «Algselt oli nimekirjas USA. Siis jäi see soiku, aga nüüd on siis uuesti sellega välja tuldud,» lausus Paet.