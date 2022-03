Eesti lühiuudised

Eksperdikomisjon neljandat vaktsiinidoosi ei toeta

Immunoprofülaktika eksperdikomisjon ei soovita praegu Eestis manustada teist Covid-19 tõhustusdoosi, sest ühe tõhustusdoosi saanud inimeste hulgas püsib hospitaliseerimine endiselt väga madal. Komisjon leidis, et teise tõhustusdoosi manustamine ei vähendaks praegu oluliselt nakkuse levikut ega tervishoiusüsteemi koormust. Eesti andmed näitavad, et tõhustusdoos hoiab haiglasse sattumise riski väga väikse ja enamik haiglasse sattunutest on vaktsineerimata inimesed. Iisraeli esialgsed andmed kinnitavad, et omikrontüve puhul ei hoia kaks tõhustusdoosi võrreldes ühe tõhustusdoosiga nakatumist oluliselt paremini ära. PM