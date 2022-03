Ginter: Ukraina ründamist toetava sümboolika kandmine olgu karistatav

«Kui me seda ei tee, näeme peagi provokatsioone koolides ja töökollektiivides ja avalikes kohtades. Kui selle Z-i enda külge riputamine on ikkagi karistatav, ei saa ka koolides näiteks Ukraina põgenikke sellega kiusata. Baltikumi poolt oleks see ka konkreetne toetusavaldus,» leiab Ginter.

«Esimene asi, millele ma tahaksin tähelepanu pöörata, on see, et et tagumine aeg on keelustada avalikel üritustel Georgi lindi andmine ja samamoodi ka selle Z‑märgistus. Mine tea, võib-olla me jõuamegi sinnamaale, et enne 9. maid suudame me midagi vastu otsustada. Aga, head kodanikud, ka teie, kes te märkate ebaõiglust, olge head ja tegutsege vastavalt sellele,» kutsus Kruusimäe üles.