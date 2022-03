INTERVJUU ⟩ Kaitseministri hinnangul poleks täpselt teada, mida kaitselaenuga teha

Kas sisuliselt võime öelda, et poliitiline konsensus on olemas, et ühel või teisel moel tuleb kaitsekulusid tõsta?

Kindlasti tuleks tõsta. Kui vaatame korraks tagasi 380 miljonile eurole, milles valitsus erakorraliselt kokku leppis, [siis selle ajaga võrreldes] on laskemoona hinnad ja üldse kogu laskevõime hinnad (pärast sõja algust) kõvasti kasvanud. Sama raha eest saame tunduvalt rohkem, kui me praegu seda teeks. Järgmine samm on see, kuidas edasi. Elu on näidanud, et me peame oma võimelüngad täitma nii kiiresti kui vähegi võimalik.

Mis on need võimelüngad, kas räägime kümne aasta plaani kiirendamisest?

Riigikaitse arengukava on kindlasti üks tegevusplaan, kus vaadata, mida saaks ette tuua. Teine pool on sõda Ukraina ja Venemaa vahel, mis peab ka välja tooma kõige olulisema ehk kuidas sõditakse ja millega sõditakse. Peaksime riigikaitse arengukava vaatama, et võib-olla midagi edasi lükata ja midagi ettepoole tuua või midagi uut lisada.

Ehk riigikaitse arengukava läheb muutmisele?