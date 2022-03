Telliskivi Loomelinnakus avatakse fotonäitused Ukrainast

Näitus «Ukraina. 24. veebruar 2022 – …» on pidevalt täienev fotoreportaaž olukordadest, millega hetkel Ukrainas viibiv Levila ajakirjanike meeskond kokku puutub. Ukraina sõda peegeldavate fotodega on kõrvutatud fotograaf Annika Haasi mälestused 21 aasta tagusest Ukrainast.

24. veebruaril algas Venemaa ulatusliku sissetungiga sõda Ukrainas. Mõni päev hiljem startisid Ukraina suunas kolm Levila ajakirjanikku – endine missioonisõdur ja dokumentalist Erik Tikan, toimetaja Mari Mets ning India päritolu Kanada fotograaf Sami Siva, et jäädvustada sõjakeerisesse sattunud inimeste lugusid.

«Levila on oma teekonnal Ukrainasse kokku puutunud üllatava inimlikkuse ja ebainimlikku hävitustööga. Meie meeskond on näinud nii väsimust põgenevate perede silmis kui otsustavust sõtta minevate meeste nägudel ning proovinud seda kõike tuleviku jaoks dokumenteerida,» ütles Levila asutaja Daniel Vaarik.

Annika Haasi näitus «Ukrainas nagu eelmises elus» on jäädvustatud 21 aastat tagasi, 2001. aasta reisil Ukrainasse, Kiievi ja Volõõnia piirkonda ning Karpaatide mäestikku. Näituse fotod viivad reisile külalislahkesse, looduskaunisse, vabasse riiki, mis täna on räsitud sõjast ja teadmatusest.

Ukraina oma ehedusega on jätnud sügava jälje paljudesse. Haasi jäädvustatud Ukraina eelmist elu on 2022. aasta alguses vaadata ühteaegu ilus kui valus. Aastatetagune reis ja toona sõnastatud pealkiri on tänases olukorras saanud juurde veel ühe olulise mõõtme ning tähenduse.