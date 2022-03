Sanktsioonide rikkumistest saab teavitada veebiplatvormi kaudu

Komisjon teatas juba 2021. aasta jaanuaris, et luuakse niinimetatud vilepuhujate tööriist, mille eesmärk on toetada EL-i sanktsioonide tõhusat rakendamist ja jõustamist.

EL-is on kehtestatud üle 40 sanktsioonirežiimi ning nende tõhusus sõltub nende nõuetekohasest rakendamisest ja jõustamisest, sealhulgas sanktsioonidest kõrvalehoidmise ja sanktsioonide vältimise takistamisest. EL-i aluslepingute täitmise järelevalvajana vastutab Euroopa Komisjon EL-i sanktsioonide jõustamise järelevalve eest kogu liidus. Kui komisjon leiab, et rikkumisest teatajatelt saadud teave on usaldusväärne, jagab ta anonüümseks muudetud aruannet ja juhtumi sisejuurdluse käigus kogutud lisateavet liikmesriikide pädevate asutustega.